Эксперты предсказали нефть за 20 долларов

Аналитики Goldman Sachs предсказали падение цен на нефть до 20 долларов за баррель из-за «нефтяной войны» между ОПЕК и Россией.

Эксперты полагают, что прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, пишет Bloomberg. Производители дешевой нефти намерены увеличивать поставки, чтобы скомпенсировать свои потери.

Ранее при открытии торгов в понедельник цена нефти Brent обрушилась более чем на 30% из-за того, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса.

Инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. В ответ Саудовская Аравия фактически развязала ценовую войну с Москвой, предложив клиентам рекордную скидку на будущие поставки нефти.