НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты предсказали нефть за 20 долларов

Источник:
Sibnet.ru
283 13
Фото: © U.S. Department of State

Аналитики Goldman Sachs предсказали падение цен на нефть до 20 долларов за баррель из-за «нефтяной войны» между ОПЕК и Россией.

Эксперты полагают, что прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, пишет Bloomberg. Производители дешевой нефти намерены увеличивать поставки, чтобы скомпенсировать свои потери.

Ранее при открытии торгов в понедельник цена нефти Brent обрушилась более чем на 30% из-за того, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса.

Инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. В ответ Саудовская Аравия фактически развязала ценовую войну с Москвой, предложив клиентам рекордную скидку на будущие поставки нефти.

Тема: Обвал рынков в «Черный понедельник»
Пенсии и льготы проиндексируют вопреки краху рубля
Подсчитан срок исчерпания Россией финансовых резервов
Стоимость импортной техники подскочит после падение рубля
Россию напугали девальвацией рубля
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
•
Эксперты предсказали нефть за 20 долларов
•
Питание Путина сравнили с Трампом и Меркель
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Видео «бронебойного» новосибирца попало в Сеть
Сибирь 09.03.2020 20:54
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Сибирь 09.03.2020 10:26
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
8513
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4660
Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
3431
Женщина с гробом парализовала движение на трассе в Кузбассе
3384
Обсуждение (13)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россию напугали девальвацией рубля
•
Новые случаи заражения COVID-2019 зафиксировали в России
•
Эксперты предсказали нефть за 20 долларов
•
Питание Путина сравнили с Трампом и Меркель
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США нашли управу на российское гиперзвуковое оружие
76
Цены на нефть рекордно обрушились
53
Путин попросил «не перегружать» Конституцию
51
Путин выбрал стабильность вместо сменяемости власти
33
Минообороны обвинило Турцию в срыве договоренностей по Сирии
31