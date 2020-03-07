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Гагарина попросила новосибирскую девочку спеть Пиаф на «Голосе». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Школьница из Барабинска Екатерина Кретова выступила на шоу «Голос. Дети» с народной песней, но наставники попросили ее разнообразить репертуар и спеть песню Эдит Пиаф.

Для слепых прослушиваний Кретова выбрала народную песню «Я на горку шла». К 13-летней девочке обернулась только Полина Гагарина, это означает, что участница попадает к ней в команду. Когда все наставники обернулись, то спросили, есть ли в ее репертуаре другие жанры.

Юная певица рассказала, что поет песни Эдит Пиаф. Полина Гагарина попросила исполнить отрывок, и Кретова с размахом спела песню легендарной певицы — «Padam, Padam». Французский манер пения поразил членов жюри больше, чем народный. Но выбор наставника уже был очевиден.

Ранее Полина Гагарина взяла в свою команду 13-летнюю Варвару Глухову из Новосибирска. Девочка зажигательно спела песню группы «2Маши» — «Мама, я танцую». Гагарина назвала ее зверюгой за энергичное выступление.

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