Гонки на собачьих упряжках стартовали в Иркутске

Чемпионат Сибирского федерального округа по ездовому спорту стартовал в Иркутске в субботу. В гонках на собачьих упряжках принимают участие десятки команд, сообщили организаторы чемпионата.

Стартуют соревнования в субботу в 12.00 по местному времени (7.00 мск) от ледокола «Ангара». Участники преодолеют 150 километров – от Иркутска до байкальской Листвянки, а затем вернутся обратно.

Ездовые породы собак считаются древнейшими — проведенный учеными анализ ДНК показал наименьшее отличие их генотипа от дикого волка. В этот список входят аляскинский маламут, сибирская хаски, самоедская лайка. Древнейшие находки собачьей упряжи, нарт и костей собак на севере России имеют возраст около 8 тысяч лет.