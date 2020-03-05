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Жизнь как импровизация: травматолог НИИТО сочиняет треки

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Будни за операционным столом, выходные — в музыкальной студии. Врач-травматолог Василий Кузнецов одновременно успешный доктор и музыкальный продюсер. Герой рассказал Sibnet.ru, как успевает оперировать, писать научные работы и сочинять музыку.

Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России. Третья операция Кузнецова за день закончилась позже, чем планировалось. «Нет хирурга, который бы не сталкивался с проблемами. Главное — быть спокойным и принимать правильные решения в сложную минуту, обладать багажом знаний, чтобы в непредвиденной ситуации как летчик смог посадить самолёт без автопилота на одном двигателе», — говорит он.

Фото: © Sibnet.ru

В детстве мечтал стать летчиком, как папа, или врачом, как мама. Выбор определила судьба — на первенстве России по греко-римской борьбе 17-летний Василий повредил спину. Путь в авиацию закрылся. Поступил в Новосибирский медицинский государственный университет на лечебный факультет.

В вузе будущий медик увлекся электронной музыкой — Deep House, Disco, Indie House. Ходил к педагогу, изучал сольфеджио и музыкальную грамоту, много читал и смотрел уроки в интернете. Начал создавать домашнюю звукозаписывающую студию — постепенно докупая музыкальное оборудование: профессиональный компьютер, студийные мониторы, синтезаторы и так далее.

Хобби даже позволяло немного подзаработать. В 2008 году студент стал вторым среди диджеев на Международных Дельфийских Играх (аналог Олимпийских игр в творчестве).

«Мама боялась, что я брошу медицину ради музыки...», — вспоминает собеседник. Но опасения родителей были напрасны. Медицина всегда была  на первом месте. Тем более, что эти две страсти, как утверждает доктор Кузнецов, похожи и потому хорошо сочетаются.

«У музыки и хирургии есть общее: важно выполнение четких правил, чтобы все получилось. Но есть место для импровизации», — уточняет врач.

Врач Кузнецов

«Нацеливался на акушерство и гинекологию, но перед окончательным выбором передумал. Для меня важны сложные операции, и мой выбор пал на два сильнейших института — НИИТО и Мешалкина, и я в итоге подал документы в ординатуру в НИИТО», — рассказывает собеседник.

После обучения в ординатуре молодому травматологу не сразу удалось попасть на работу в желанный институт, не было вакансий. Потом в НИИТО взяли врачом приемного отделения. Постепенно к осмотру пациентов в приемном отделении добавилась работа по реабилитации. А позже начал ассистировать травматологам-ортопедам и принимать участие в операциях на суставах и костях.

Фото: © предоставлено Василием Кузнецовым

«Первые операции казались страшными из-за объёма и ответственности. Но с опытными коллегами и учителями появилась уверенность, и страх постепенно ушёл», — вспоминает врач.

Еще в ординатуре Кузнецов вдохновился работой врача травматолога-ортопеда, руководителя направления хирургии стопы и голеностопного сустава Игоря Пахомова. Ординатор был счастлив, когда удалось попасть на работу в это отделение.

«Это нетривиальное направление, одно из самых сложных в травматологии и ортопедии. Стопа человека — уникальное творение природы, трудно сказать, на каком этапе эволюции она сформировалась, но однозначно среди всех ныне живущих животных ни у кого нет ничего подобного. В отделении мы выполняем операции, посвящённые стопе и голеностопному суставу, начиная от травм и заканчивая сложнейшими ортопедическими реконструктивными вмешательствами», — поясняет доктор.

Фото: © Sibnet.ru

Пахомов и Кузнецов разработали новый метод лечения остеохондральных поражений блока таранной кости — одной из важных костей в голеностопном суставе. При этом заболевании в таранной кости возникают дефекты, которые могут привести к преждевременной потери функции сустава и инвалидизации пациента. 

Болезнь поражает активных молодых людей, их мучает невыносимая боль. При этом заболевание очень трудно диагностировать. Необходим осмотр специалиста, занимающегося именно этой патологией, и использование высокоточных методов исследования (МСКТ и МРТ).

«Мы предложили уникальный вариант лечения. Дефект мы замещаем трансплантатом, полученным из ненагружаемой части пяточной кости. Нашли уникальное место в организме, которое можно использовать без каких-либо опасных последствий для человека. Прооперировали успешно по этой методике сотни человек. Я защитил по этой теме кандидатскую диссертацию, представил метод на крупнейшем азиатском травматолого-ортопедическом саммите, проходившем в Таиланде в 2019 году», — говорит Кузнецов.

Кузнецов — музыкант

«Надеваешь наушники и никого не слышишь», — описывает Кузнецов свою методику восстановления сил после операции. За трудную рабочую неделю копится стресс, который выливается в написание музыки в студии и игру за пультом на различных мероприятиях и гастролях.

Фото: © предоставлено Василием Кузнецовым

В последнее время он играет только в любимых заведениях — ресторанах Дениса Иванова и клубе «Milk», который открылся напротив легендарного клуба «Дождь», где врач стоял за пультом больше пяти лет.

Ничто не сравнится с ощущением, когда помогаешь вылечиться пациенту, но есть радость и другого толка, когда люди танцуют под написанную тобой музыку. Так описывает свою двойную страсть собеседник.

«Приятно, когда заходишь "ВКонтакте", вводишь сценическое имя и видишь, что кто-то выкладывает умные мысли или признается в любви вместе с твоим треком. Классно. Или когда за границей зашли в кафе, и там заиграла наша музыка», — говорит Василий.

Фото: © предоставлено Василием Кузнецовым

Сценическое имя врача Василия Кузнецова — Two Modest (двое скромных). Когда-то его придумали с другом, но пути разошлись, и Василий стал записывать музыку и играть под таким псевдонимом один.

Свой почерк

Василию Кузнецову иногда и на месте диджея приходится оказывать помощь. Один раз ревнивый мужчина устроил в клубе сцену и разбитой бутылкой рассек плечо охраннику, надо было остановить кровь. В другой ситуации — танцовщица, выполняя па на пилоне, потеряла сознание и упала вниз головой. И здесь доктор оказался полезен.

«Поехали в отпуске нырять с маской. Все обули специальные ботинки, а один не надел, и рассек ступню об острые кораллы. Я останавливал кровь, мы были за 50 километров до острова. В таких ситуациях не пройдешь мимо, не скажешь, что “я музыкант, извините”», — привел еще один пример врач. 

В обеих сферах он хочет достичь большего. «В музыке надо научиться писать от начала до конца то, что хочу. Не всегда хватает знаний выразить полностью мысль в мелодии. А хочется, чтобы узнавали по композиции, что это я написал. Так называемый почерк музыканта. Как есть почерк хирурга. Всегда можно посмотреть на пациента, и по его снимкам понять, какой мастер его оперировал», — говорит собеседник.  

Фото: © Sibnet.ru

Но в медицине, все же важнее не индивидуальный стиль, а научная сторона. В ближайших амбициозных профессиональных планах — защитить докторскую диссертацию.


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