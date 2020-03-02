Карта «Мир» дала скидку на проезд в трех городах Сибири

Держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в муниципальном транспорте в Новосибирске, Кемерове и Омске со скидкой в 4-5 рублей несколько месяцев, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир».

Акция продлится с 1 марта по 30 июня. Жители Новосибирска сэкономят на проезде в муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и метро пять рублей, аналогичной скидка будет в Омске. Пассажиры в городском транспорте Кемерова получат скидку в четыре рубля.

Транспорт должен быть оборудован устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

Цена проезда в муниципальном транспорте Омска — 30 рублей, Кемерова — 20 рублей. В Новосибирске проезд в троллейбусах и трамваях обойдется в 23 рубля, на автобусах — в 24 рубля, метро стоит 25 рублей.