НАВЕРХ

Карта «Мир» дала скидку на проезд в трех городах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка смогут ездить в муниципальном транспорте в Новосибирске, Кемерове и Омске со скидкой в 4-5 рублей несколько месяцев, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир».

Акция продлится с 1 марта по 30 июня. Жители Новосибирска сэкономят на проезде в муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и метро пять рублей, аналогичной скидка будет в Омске. Пассажиры в городском транспорте Кемерова получат скидку в четыре рубля.

Транспорт должен быть оборудован устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

Цена проезда в муниципальном транспорте Омска — 30 рублей, Кемерова — 20 рублей. В Новосибирске проезд в троллейбусах и трамваях обойдется в 23 рубля, на автобусах — в 24 рубля, метро стоит 25 рублей.

Еще по теме
Сдан первый серийный гражданский вертолет Ми-38
Запрет на полеты в Южную Корею возмутил руководство S7
Самолеты с Алтая полетят в Петербург
РЖД вложит миллиарды в Алтай
смотреть все
Сибирь #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
•
Глава МВД высказался о снижении нештрафуемого порога скорости
•
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Глубоководный горизонт»
02.03.2020 01:19
Российские драмы и Вин Дизель: что смотреть в марте
01.03.2020 00:30
«Пушки Акимбо»: Дэниэл Рэдклифф пустился во все тяжкие
28.02.2020 23:51
Фильм «Калашников»: история оружейного гения
21.02.2020 23:52
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18101
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12047
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
7203
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
5977
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
•
Глава МВД высказался о снижении нештрафуемого порога скорости
•
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
139
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
69
Украина отказалась отмечать День Победы
66
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
63
Военную операцию в Сирии назвали «капканом для Эрдогана»
55