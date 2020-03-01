Финал Масленицы: Проводы

Масленичная неделя заканчивается Проводами. Этот день еще называют Прощеным воскресеньем. Это последний шанс поесть блинов перед Великим Постом, а также повод повеселиться, сжечь чучело и извиниться перед близкими.
Последний день Масленицы славяне праздновали с размахом. В этот день устраивались молодецкие игры на свежем воздухе, парни лазили на столб за гостинцами. В конце праздника сжигали символ зимы — чучело.
«Вся неделя — переход от масленичной, жирной пищи к Посту. Всю жирную пищу — остатки блинов, молока и сметаны уничтожали на костре вместе с чучелом, чтобы удалить за пределы пространства», — рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.
В православной традиции день называется Прощеным воскресеньем, было принято извиняться перед родными и друзьями. Священники Русской православной церкви советуют не подходить к этому формально, делая веерные рассылки в мессенджерах и соцсетях. Просить прощения надо со смыслом и искренне.
Блины на кефире с луково-шкварочным припеком
Ингредиенты:
- Кефир — 700 миллилитров
- Мука пшеничная — 250 граммов
- Яйцо куриное — 2 штук
- Сало — 200 граммов
- Лук репчатый — 250 граммов
- Масло растительное — 50 миллилитров
- Соль — 2 щепотки
- Сахар — 1 столовая ложка
Приготовление
- Смешать яйца, соль, сахар, кефир, добавить просеянную муку и интенсивно размешать тесто, чтобы не было комочков.
- В конце влить растительное масло и еще раз перемешать.
- Сало порезать небольшими кубиками и обжарить на сковороде. Отдельно обжарить репчатый лук.
- На сковороду выложить немного смешанного со шкварками лука.
- Половником аккуратно вылить на припек тесто.
- Блин перевернуть и обжарить вторую сторону.