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Финал Масленицы: Проводы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СФУ
Масленичная неделя заканчивается Проводами. Этот день еще называют Прощеным воскресеньем. Это последний шанс поесть блинов перед Великим Постом, а также повод повеселиться, сжечь чучело и извиниться перед близкими.

Последний день Масленицы славяне праздновали с размахом. В этот день устраивались молодецкие игры на свежем воздухе, парни лазили на столб за гостинцами. В конце праздника сжигали символ зимы — чучело.

«Вся неделя — переход от масленичной, жирной пищи к Посту. Всю жирную пищу — остатки блинов, молока и сметаны уничтожали на костре вместе с чучелом, чтобы удалить за пределы пространства», — рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.

В православной традиции день называется Прощеным воскресеньем, было принято извиняться перед родными и друзьями. Священники Русской православной церкви советуют не подходить к этому формально, делая веерные рассылки в мессенджерах и соцсетях. Просить прощения надо со смыслом и искренне.

Блины на кефире с луково-шкварочным припеком

Ингредиенты:

  • Кефир — 700 миллилитров
  • Мука пшеничная — 250 граммов
  • Яйцо куриное — 2 штук
  • Сало — 200 граммов
  • Лук репчатый — 250 граммов
  • Масло растительное — 50 миллилитров
  • Соль — 2 щепотки
  • Сахар — 1 столовая ложка

Приготовление

  1. Смешать яйца, соль, сахар, кефир, добавить просеянную муку и интенсивно размешать тесто, чтобы не было комочков.
  2. В конце влить растительное масло и еще раз перемешать.
  3. Сало порезать небольшими кубиками и обжарить на сковороде. Отдельно обжарить репчатый лук.
  4. На сковороду выложить немного смешанного со шкварками лука.
  5. Половником аккуратно вылить на припек тесто.
  6. Блин перевернуть и обжарить вторую сторону.
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лачинов

Спасибо за объяснения. Мы уже давно поняли, что у нас все хорошо, а в остальном мире полная ж...а.

kygear

Раньше Они на рынке колпаки крутили..и вот дорвались до властных кабинетов.

fiopan

Он поддерживает террористов, значит объявить его также террористом и начать на него охоту. К тому же...

alex.nska

плохой ты политик,турки не когда пирогом делится не будут.

Nik3316

ЦитатаМожно сколько угодно продлять агонию этого режима, но его снесут. И надо заранее встать на сторону...