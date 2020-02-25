Путин объяснил вымирание россиян

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в стране происходит естественная убыль населения. Ответ журналисту прозвучал в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Путину».

Глава государства рассказал, что снижение числа российских граждан связано с девяностыми годами, когда в стране рождалось меньше детей. По его словам, сейчас эти дети уже выросли и сами становятся родителями, но образуется «демографическая яма».

При этом Путин указал, что общая продолжительность жизни в стране растет: с 65,3 лет в 2000 году до 73,4 лет в 2019 году. Также снижается и уровень смертности. Если в 2000 году этот показатель достигал 15,3 на тысячу человек, то в 2019 году он составил 12,3 на тысячу человек.

Суммарный коэффициент рождаемости, который указывает на среднее число рождений у одной россиянки, в 2019 году составил 1,5. Показатель лишь немного превышает уровень рождаемости во время Великой Отечественной войны, когда было зафиксирована цифра 1,3.