Умер изобретатель легендарных функций «Ctrl C» и «Ctrl V»

Умер американский программист Ларри Теслер, создатель функций «вырезать», «копировать», «вставить» для операционных систем и различных программ — «Ctrl C», «Ctrl V» и «Ctrl X». Ему было 74 года.

«Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — говорится в сообщении компании Xerox, сотрудником которой Теслер был на протяжении многих лет.



The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

Программист присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox в 1973 году, именно тогда он изобрел функции «вырезать», «копировать», «вставить». Также в центре были разработаны графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple. Он является одним из разработчиков персонального компьютера Lisa — предшественника знаменитого Macintosh. В 1997 году он покинул компанию и сотрудничал с Amazon и Yahoo в качестве консультанта.