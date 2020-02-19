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Подсчитано количество силовиков среди россиян

Источник:
«Проект»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 2,6 миллиона человек работают в российских силовых ведомствах, свидетельствует исследование «Проекта». Примерно каждый 57-ой житель России — силовик, с 2012 года количество сотрудников силовых структур постоянно растет.

Самым многочисленным ведомством является армия, в которой по данным 2018 года служит более 793 тысяч человек. По численности военнослужащих на долю населения России занимает второе место в мире после Северной Кореи.

Число служащих Министерства внутренних дел и Росгвардии превышает размеры армии на 30%, еще 200 тысяч человек работают в Федеральной службе безопасности, в структурах ФСИН — 211 тысяч, сотрудников МЧС — 118 тысяч.

Работников Федеральной службы охраны, службы судебных приставов и таможенной службы насчитывается по 50 тысяч человек в каждом ведомстве. В Генеральной прокуратуре и Следственном комитете исследователи насчитали 33 и 19 тысяч сотрудников соответственно.

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Согласно расчетам, общее число силовиков в стране с 2014 года выросло на 10%. Быстрее всего работников набирали в Генпрокуратуре и Следственном комитете, где в среднем их количество увеличилось примерно на четверть.

В целом треть российского бюджета уходит на силовиков. Расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» к 2018 году достигли 29% от федеральных трат, хотя в 2012 году составляли 21%.

В исследовании отмечается, что в силовых ведомствах средняя зарплата превышает средний уровень доходов по стране. Например, у сотрудников МЧС средняя зарплата на федеральном уровне составляет 157 тысяч рублей, у сотрудников ФСИН — 149 тысяч рублей.

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Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

колобок11

Если он озаботился о комиссиях, значит жди подвоха. Каждая его озабоченность ухудшает наше благосостояние.