Жириновский предложил запрет рукопожатий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Минздраву выпустить рекомендации, чтобы россияне прекратили подавать руку, обниматься и целоваться ради профилактики заражения инфекциями.

Жириновский отреагировал на подавшего ему руку замминистра здравоохранения Сергея Краевого. Он также уточнил, что готов пожимать руку только президенту страны, премьер-министру и спикеру Госдумы.

«Я сам не подаю. Ждите, когда старший по возрасту и положению, подаст. Понимаете, что это устаревшие привычки? Должны учить миллионы людей прекратить обниматься, целоваться, подавать руку», — сказал политик.

В своем Telegram-канале Жириновский также призвал ограничить физические контакты между людьми и предложил разрешать сотрудникам пропускать один-два рабочих дня без больничного при появлении признаков заболевания.