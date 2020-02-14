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Первую охоту рыси и ее детенышей сняли в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель дачного общества под Красноярском снял на видео охоту рыси и ее детёнышей на зайца. Уникальные кадры показывают ловкость и хитрость животного. 

Председатель СНТ «Чернобылец» в Березовском районе Красноярского края смог запечатлеть, как рысь показывает детенышам основы охоты. На кадрах видно, как рысь ждет добычу, гонится за зайцем, и быстро одерживает победу. Затем охотница несет добычу в лес, где ее ждут котята.

Рысь — небольшая кошка весом до 25 килограммов. Она хорошо приспособлена к выживанию зимой. Рысь считается ночным хищником. Чаще всего подкрадывается к жертве и нападает на нее врасплох.


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