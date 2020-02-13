Новый проект Sony и Marvel заинтриговал зрителей

Студии Sony и Marvel выпустят новый совместный фильм 8 октября 2021 года. Зрители гадают, о чем будет фильм, и кто станет его главным героем.

О предстоящем фильме сообщила Аналитическая компания Exhibitor Relations в своем Twitter. Поклонники вспомнили, что в этом же году компании совместно выпускают третьего «Человека-паука», пока не имеющего полного названия. Кроме того, Sony представит второй «Веном», в котором, как ранее предположили поклонники, появится кто-то из героев киновселенной Marvel. Возможно, это будет Человек-паук.

Sony's web continues to grow.



UNTITLED SONY/MARVEL pic now set for Oct. 8, 2021. — Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 11, 2020

Поклонники в социальных сетях развернули настоящую дискуссию о том, что это может быть за новый безымянный проект. Зрители считают, что это может быть история об одном из персонажей мира Человека-паука или любой другой проект Sony — история Черной кошки, Мадам Паутины или кого-то еще.

Как сообщает издание Comicbook, в 2021 году 30 июля Sony выпустит фильм «Морбиус» о докторе с редким заболеванием крови, решившем спасти от этой участи других. Третий фильм о «Человеке-пауке» Sony и Marvel выпустят 16 июля. Этой договоренности студии добились после долгих переговоров, в процессе которых Питер Паркер едва не покинул киновселенную Marvel.

2 октября на большие экраны выйдет второй «Веном» от Sony о внеземных симбиотических формах жизни. «Веном» считается спин-оффом серии фильмов о «Человеке-пауке». Его создатели планировали начать новую общую вселенную, где будут представлены персонажи Marvel, которые по правам принадлежат Sony, отдельно от фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

Ранее глава Marvel Кевин Файги намекал, что Паркер может появиться в одном из фильмов Sony. Фанаты предположили, что это будет новый «Веном». Однако поклонники усмотрели в этом сигнал того, что Паука окончательно собираются вывести из Marvel, ведь Sony разрабатывает свою вселенную с ним.

И новый пока безымянный проект выйдет на большие экраны 8 октября 2021 года. Вероятно, предполагают зрители, он будет связан с перечисленных выше проектов.