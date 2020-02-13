НАВЕРХ

Храм с 10-метровым Буддой построят в Туве

Источник:
Sibnet.ru
69 1
Фото: © глава Тувы Шолбан Кара-оол

Строители возобновили возведение огромного храмового комплекса возле Президентского кадетского училища в Туве, он будет высотой с 17-этажный дом, сообщил на странице «ВКонтакте» глава Республики Шолбан Кара-оол.

В советское время в Туве насчитывалось больше 130 храмов, которые потом были уничтожены. Ламы были репрессированы, расстреляны.

«Это будет один из крупных буддийских храмов, так как по высоте он равен 17-этажному дому, а статуя Будды будет не меньше 10 метров. Наше начинание связано с желанием возродить духовные традиции народа и передать их своим потомкам», — написал Кара-оол.

По его словам, в строительных работах не задействованы государственные деньги, властям удалось собрать благотворительные средства. Территория храма расположена рядом с Президентским кадетским училищем. Новый комплекс введут в эксплуатацию в 2021 году.

«Для того, чтобы возродить традиционное верование, нам нужно достроить не только этот комплекс, но и храм, находящийся в Шагаан-Арыге. Его обещают завершить в августе-сентябре – это еще один рывок вперед. Храм в Ак-Довураке планируют достроить в этом году. Возрождение храмов, по-моему, очень символично», — написал глава Тувы.

Еще по теме
Вандалы в Хакасии осквернили место силы шаманов
Священникам РПЦ запретят освящать оружие массового поражения
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
смотреть все
Республика Тува #Религия
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль открестился от планов создать с Белоруссией сверхдержаву
•
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
•
Шумящих днем россиян предложили штрафовать
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Как это работает
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Запах земли: как определить венец безбрачия
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Храм с 10-метровым Буддой построят в Туве
Сибирь 13.02.2020 10:56
Пенсионерка из Томска добилась покровительства главы СК России
Сибирь 13.02.2020 10:26
Сибиряки в три раза чаще жаловались на хищения денег с карт
Сибирь 13.02.2020 10:19
Авиапожарные в Сибири начали подготовку к новому сезону
Сибирь 13.02.2020 10:03
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
30027
Зрители разнесли шоу «Док-Ток» с Собчак
15205
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
7132
Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО
5216
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль открестился от планов создать с Белоруссией сверхдержаву
•
Российские военные вмешались в конфликт солдат США и сирийцев
•
Шумящих днем россиян предложили штрафовать
•
Финансовый «супермаркет» откроют для россиян
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Ночная экономия: «Гигант» сокращает площади и время работы
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Gunja

Госдума давно напоминает шоу уродцев. Но власть это устраивает, главное что бы принимали "правильные"...

brr7

И я хочу того же... Напишите, что употребляете, смотрите, читаете?

Bobobu

Путин их сам внес и сам их оценит.

pilot995

Какое доверие к человеку, который предал россиян.

DYNAMO7294

Да мне аж 15 лет исполнилось, а сейчас уже 35! А путин все у власти.