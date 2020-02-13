Храм с 10-метровым Буддой построят в Туве

Строители возобновили возведение огромного храмового комплекса возле Президентского кадетского училища в Туве, он будет высотой с 17-этажный дом, сообщил на странице «ВКонтакте» глава Республики Шолбан Кара-оол.

В советское время в Туве насчитывалось больше 130 храмов, которые потом были уничтожены. Ламы были репрессированы, расстреляны.

«Это будет один из крупных буддийских храмов, так как по высоте он равен 17-этажному дому, а статуя Будды будет не меньше 10 метров. Наше начинание связано с желанием возродить духовные традиции народа и передать их своим потомкам», — написал Кара-оол.

По его словам, в строительных работах не задействованы государственные деньги, властям удалось собрать благотворительные средства. Территория храма расположена рядом с Президентским кадетским училищем. Новый комплекс введут в эксплуатацию в 2021 году.

«Для того, чтобы возродить традиционное верование, нам нужно достроить не только этот комплекс, но и храм, находящийся в Шагаан-Арыге. Его обещают завершить в августе-сентябре – это еще один рывок вперед. Храм в Ак-Довураке планируют достроить в этом году. Возрождение храмов, по-моему, очень символично», — написал глава Тувы.