Ученые НГТУ создали плазменную пушку для борьбы с раковыми клетками

Новосибирские ученые создали плазменную пушку для борьбы с раковыми клетками, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.

«Обработка плазмой, во-первых, влияет на биологическую активность клеток, вызывая апоптоз — тип программируемой клеточной гибели. Во-вторых, может подавлять устойчивость раковых клеток к воздействию препаратов, возникающую во время химиотерапии», — объяснила ведущий научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Ирина Швейгерт.



Эксперименты показали, что в результате обработки холодной плазменной струей жизнеспособность раковых клеток значительно уменьшается. Низкая температура плазменной струи (не более 40°С) позволяет не наносить ожог организму. Кроме того, при такой атаке подавляется стойкость раковых клеток к лекарствам при химиотерапии.





«В ходе выполнения проекта мы разработали и запустили два типа устройств с цилиндрической и плоской геометрией «плазменный нож». Устройство доставляет холодную плазму к биологическому объекту с высокой точностью: участки со сложными поверхностными структурами, углублениями и полостями легко доступны с помощью цилиндрической струи и могут обрабатываться равномерно. Устройства с плоской геометрией позволяют обрабатывать гораздо большие по площади поверхности», — сказал профессор кафедры электронных приборов НГТУ Дмитрий Закревский.



Проект рассчитан на три года. Главная задача — оптимизация параметров плазменной струи и достижение основной цели — уничтожение раковых клеток. В планах ученых создание устройств с регулируемым дизайном и управляемым составом активных компонентов в области воздействия на клетки, исследование механизма селективного действия активных форм кислорода на раковые клетки и, в конечной стадии, эксперименты на животных.