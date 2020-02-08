Туристка обнажилась на отдыхе и прославилась

Голландская туристка опубликовала фотографии обнаженного отдыха на горнолыжном курорте в Альпах, после чего ее аккаунты в соцсетях приобрели вирусную популярность.

Девушка на одном из кадров стоит спиной к камере на балконе отеля без одежды, а другом — поднимается на гору со сноубордом полностью обнаженной. В подписи она уточнила, что катание на сноуборде — ее любимый вид отдыха.

Она также призналась подписчикам, что является сторонницей нудизма и часто отдыхает на природе голышом. После публикации фотографий они стали вирусными, на аккаунты туристки за несколько суток подписалось почти 300 тысяч человек.