Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами

Байкал еще 300 лет назад принадлежал Китаю, и скоро все поселения возле озера будут заняты бизнесменами и жителями КНР, написал корреспондент издания Baijiahao (Китай).

«Китайцы очень любят посещать Россию. Туристов становится все больше, в связи с этим возникают проблемы. 50 тысяч человек подали петицию с требованием запретить въезд китайским туристам в Прибайкалье. По их мнению, данный регион скоро станет одной из провинций Китая», — цитирует автора ИноСМИ.

Байкал в зимнее время привлекает туристов своей загадочностью, объясняет корреспондент из КНР. Они хотят ощутить на себе трескучие морозы и увидеть «голубое око» Сибири. В любое время года озеро прекрасно. Также автор отметает, что озеро находится на территории России, но еще 300 лет назад якобы принадлежало Китаю.

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Он подчеркивает, что сейчас приток большого числа китайских туристов беспокоит россиян. Местные жители расценивают это как оккупацию их земель. Особенно напряженная атмосфера сложилась курортном поселке Листвянка в Иркутской области.

Там, по утверждению китайского корреспондента, бизнесмены из КНР строят многочисленные туристические базы для своих соотечественников на берегу озера, и планируют открыть отели.

«Поселения у озера Байкал скоро будут полностью заняты китайцами. Каждый год сюда приезжают туристы из Поднебесной, но это не приносит большого дохода региону, потому что у китайских туристов есть свои операторы, отели, водители», — объяснил автор статьи.

При этом, китайские туристы плохо относятся к окружающей среде и повсюду выбрасывают мусор. Они загрязняют Байкал и нужно запретить им приезжать на озеро. Он обратился к соотечественникам с просьбой вести себя цивилизованно, покидая живописное место, убирать за собой мусор.