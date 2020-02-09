НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами

Источник:
Sibnet.ru
2343 0
Фото: © Natalia_Kollegova / Pixabay License

Байкал еще 300 лет назад принадлежал Китаю, и скоро все поселения возле озера будут заняты бизнесменами и жителями КНР, написал корреспондент издания Baijiahao (Китай).

«Китайцы очень любят посещать Россию. Туристов становится все больше, в связи с этим возникают проблемы. 50 тысяч человек подали петицию с требованием запретить въезд китайским туристам в Прибайкалье. По их мнению, данный регион скоро станет одной из провинций Китая», — цитирует автора ИноСМИ.

Байкал в зимнее время привлекает туристов своей загадочностью, объясняет корреспондент из КНР. Они хотят ощутить на себе трескучие морозы и увидеть «голубое око» Сибири. В любое время года озеро прекрасно. Также автор отметает, что озеро находится на территории России, но еще 300 лет назад якобы принадлежало Китаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему невозможно убраться на Байкале?

Он подчеркивает, что сейчас приток большого числа китайских туристов беспокоит россиян. Местные жители расценивают это как оккупацию их земель. Особенно напряженная атмосфера сложилась курортном поселке Листвянка в Иркутской области.

Там, по утверждению китайского корреспондента,  бизнесмены из КНР строят многочисленные туристические базы для своих соотечественников на берегу озера, и планируют открыть отели.

«Поселения у озера Байкал скоро будут полностью заняты китайцами. Каждый год сюда приезжают туристы из Поднебесной, но это не приносит большого дохода региону, потому что у китайских туристов есть свои операторы, отели, водители», — объяснил автор статьи.

При этом, китайские туристы плохо относятся к окружающей среде и повсюду выбрасывают мусор. Они загрязняют Байкал и нужно запретить им приезжать на озеро. Он обратился к соотечественникам с просьбой вести себя цивилизованно, покидая живописное место, убирать за собой мусор.

Еще по теме
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Забайкальская «пустыня» вошла в список живописных мест России
Оттепель придет на выходных в Восточную Сибирь
Священник предложил переселить жителей Алтая в степи из-за ракет
смотреть все
Жизнь #Туризм #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
•
Президент Казахстана рассказал о массовых беспорядках в стране
•
Власти Китая дали название смертельному коронавирусу
•
Эксперты назвали самые опасные для здоровья предметы
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой у Новосибирска
Сибирь 09.02.2020 13:44
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
Сибирь 09.02.2020 11:29
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Сибирь 09.02.2020 06:44
«ПАЗ» с пассажирами протаранил троллейбус в Томске
Сибирь 08.02.2020 17:59
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
5963
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5315
Секс впервые появится в продолжении The Last of Us
4114
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
3505
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
•
Президент Казахстана рассказал о массовых беспорядках в стране
•
Власти Китая дали название смертельному коронавирусу
•
Эксперты назвали самые опасные для здоровья предметы
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
164
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
129
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Путин потребовал прорыва для России
45
Путин рассказал про «опасную черту» для человечества
42