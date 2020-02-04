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Жители Бурятии одобрили автомобиль Toyota «Коронавирус»

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Бурятии разместили в Instagram фотографию автомобиля Toyota. К названию модели — Corona — неизвестный добавил слово «virus».

«Народное творчество», — написал автор поста в паблике «Весь Улан-Удэ». Большинство пользователей одобрили задумку: «молодец!», «так и живем», «Россию не сломить» и «лучший креативный маркетолог». Однако не всем новая марка автомобиля пришлась по вкусу. «Уже совсем не смешно!» — возмутилась одна из пользовательниц соцсети.

Пользователи также поспорили, где находится необычный автомобиль. Одни говорят, что в Хабаровске, другие настаивают — в Улан-Удэ.

Фото: © скриншот со страницы «Весь Улан-Удэ» в Instagram

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре в городе Ухань. По данным национальной комиссии по здравоохранению Китая, во вторник количество заразившихся превысило 20,4 тысячи человек, 427 человек погибли.

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. В аэропортах проводится тщательный досмотр пассажиров, прилетевших из КНР. В пятницу стало известно о двух случаях коронавируса, выявленного на территории страны — в Тюмени и Забайкальском крае.

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