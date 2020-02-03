Азбука ароматов: как парфюм завершает образ

Аромат должен завершать образ и делать его запоминающимся. При этом найти подходящий запах — дело непростое: нужно учесть время года, особенности характера, назначение, стиль. На что обратить внимание при выборе парфюма для себя и в подарок и как отличить подделку от благородных духов?

Аромат способен дополнить имидж, создать впечатление и даже изменить представление о человеке. Он может согреть или создать ощущение свежести. Выполнить роль приятного презента или даже ценного подарка — в случае с брендовой туалетной водой.

Как именно нужно выбирать парфюм для себя и в подарок, и почему вредны стереотипы, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью интернет-магазина оригинальной парфюмерии «АллюрПарфюм» Ольга Степанова.

Сезонные ароматы

Один из самых распространенных стереотипов — деление ароматов на «зимние» и «летние». «Официального разделения ароматов на "зимние" и "летние" нет. Применять парфюм, опираясь на сезонность — это сугубо личное дело. Бывает, что у человека есть любимые духи, и он пользуется ими неизменно круглый год», — отметила руководитель отдела «АллюрПарфюм».

Есть особенности парфюма, связанные климатическими факторами. Так, на морозном воздухе лучше раскрываются специевые, сладкие, терпкие, удовые (с сильной древесно-анималистичной нотой) или пудровые ароматы. Они «согревают» владельца и в то же время не кажутся слишком навязчивыми и удушающими. В жару более уместны свежие, цветочные, фруктовые, водяные или морские запахи.

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«Мы настолько индивидуальны, что одному зимой запах определенного парфюма может показаться биологическим оружием, а другому — волшебным благовонием. А летом этот же парфюм может проявить себя иначе. Парфюм раскрывается по-разному в сухом воздухе и влажном, при низкой температуре и высокой», — сказала Степанова.

Чем хороши отливанты

Можно годами оставаться верным одному аромату, а можно собрать целую коллекцию ароматов, причем без большого ущерба для кошелька. «Зачем же ограничивать себя в желании разнообразить свой парфюмерный аппетит? Для таких случаев есть отливанты — это та же оригинальная парфюмерия, которую отливают из родного полноразмерного флакона в емкости меньшего объема: один, два, три, пять и 10 миллилитров», — объяснила сотрудница интернет-магазина оригинальной парфюмерии.

По ее словам, многие уже знают, что существует такая форма парфюма и с азартом создают свои коллекции на все случаи жизни. К тому же, это хороший способ сэкономить и попробовать аромат, полноценный флакончик которого стоит немалых денег.

Есть стереотип, что отливной парфюм — некачественный. Это большая ошибка. Возможно, дело в самом звучании слова. «Отливанты не имеют ничего общего с наливной или разливной парфюмерией из магазинчиков, где на витринах стоят большие емкости с разными жидкостями, представляющими из себя смесь воды, часто дешевой парфюмерной отдушки и спирта», — сказала эксперт.

Отливанты получили свое название потому, что парфюмерную жидкость из оригинального флакона отливают в маленькие атомайзеры. Создали этот тип парфюма, основываясь на запросе потребителя — многие хотят убедиться в том, что это их аромат, не готовы рисковать и переплачивать за стандартный флакон.

«Обидно приобрести дорогой парфюм и оставить его пылиться на полке только потому, что он не оправдал ваших ожиданий. И не у каждого покупателя есть возможность протестировать ароматы в парфюмерных магазинах. В некоторых регионах таковых просто нет, либо ассортимент совсем небольшой, а парфюм из рекламы попробовать хочется. Как раз здесь на помощь и приходят отливанты», — отметила собеседница.

Отливанты станут хорошим подарком к любому торжеству. А если человек дарит целый набор, то шанс, что подарок оценят, увеличится: что-то из набора точно придется по вкусу. Для таких случаев даже есть готовые сеты: женские и мужские.

Демократичная стоимость отливантов позволяет взять несколько запахов «на пробу», а затем выбрать понравившийся и приобрести флакон большего объема.

О чем говорит флакон

При выборе парфюма в подарок есть нюансы, требующие отдельного внимания. Во-первых, необходимо убедиться, что туалетная вода — не подделка. Упаковка в этом вряд ли поможет, а вот флакон в большинстве случаев может рассказать, что в нем находится — фальсификат или благородный аромат.

«Стекло должно быть идеально ровным, прозрачным, без производственного брака в виде пузырьков или бугристой поверхности. Также необходимо уделить внимание тому, насколько ровно нанесено название парфюма или логотип бренда. Реплику чаще всего выдает именно кустарный вид флакона», — подчеркнула эксперт.

Мода и стереотипы





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Самое главное при выборе аромата — забыть стереотипы. Современная парфюмерная индустрия может похвастаться большим разнообразием, и говорить о неуместности тех или иных нот — все равно, что загонять свое представление о парфюмерии в устаревшие, консервативные рамки.К тому же мода на парфюм постоянно меняется. Если раньше были популярны шипровые ароматы, то сейчас верх шика — кожаные Tuscan Leather от Tom Ford, Memo French Leather, Montale Aoud Leather.

Существуют ароматы, которые ценят именно за горьковатый запах. Например, Body Intense от Burberry, Cristalle от Chanel, Amouage Memoir Woman или табачные: Tobacco Vanille от Tom Ford, Tobacco от Franck Boclet, Ormonde Jayne Montabaco, Carolina Herrera Mystery Tobacco, Mancera Red Tobacco. Из удовых уже стали классикой — Tom Ford Oud Wood, Kilian Rose Oud, Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood.

«Поэтому нельзя сказать, что каких-то оттенков в парфюме быть не должно. У каждого аромата есть свой ценитель», — добавила руководитель отдела по связям с общественностью.

Как выбрать парфюм по характеру

«Если вы выбираете аромат для себя, главное, чтобы он нравился вам. Если хотите подобрать в качестве презента, то лучше узнать какие ароматы предпочитает будущий обладатель подарка: цветочные, свежие, цитрусовые, альдегидные, шипровые и прочее — и исходить из этих критериев, чтобы не прогадать», — выразила мнение собеседница.

Если говорить о выборе туалетной воды в подарок, то подсказки может дать… характер человека. «Известно, что флегматики — это спокойные люди, которые никогда не теряют самообладания и твердости духа. Таким больше подойдут свежие ароматы, морские, зеленые, древесные», — перечислила руководитель отдела «АллюрПарфюм».

Сангвиники — позитивные и общительные. Они оценят цитрусовые, яркие ароматы. Холерики — это взрыв эмоций, их темперамент подчеркнет восточный, терпкий, насыщенный и интригующий парфюм. Меланхолики захотят окружить себя нежными, утонченными духами», — посоветовала специалист.

И все же лучше дарить туалетную воду близкому человеку, когда известны его предпочтения и вкусы. Подобрать аромат для малознакомого человека — сложно. А если все же очень хочется подарить туалетную воду, например, начальнику, то лучше конечно узнать какой парфюм он уже носит или какой хотел бы получить в подарок.

Истории и легенды парфюма

Мода меняется, стиль остается неизменным. У некоторых ароматов есть своя история, и обладание ими подчеркивает исключительный вкус владельца. Например, Lancome Climat выпускается с 1967 года. Он был очень популярен в то время, и многие привыкли слышать этот парфюм на старших родственницах. В результате для кого-то такой запах будет шиком, а кого-то покажется, что это «для бабушек».

При этом есть настоящие легенды, на которые не посягнет ни один критик. Так, какие бы списки не признавали лучшими, год от года возглавлять их будет культовый Chanel N°5. Этот парфюм станет беспроигрышным подарком любой женщине. Даже если именинница не оценит эти духи и не захочет ими пользоваться.

Топовые и индивидуальные ароматы

«Это как получить в подарок картины Ван Гога или Эдварда Мунка — они вам могут не нравиться, но вы их ни за что не выбросите. Потому что знаете их истинную ценность», — сказала Степанова.

Топовых ароматов, полюбившихся мужчинам и женщинам во всем мире, достаточно много. Так, покупатели «АллюрПарфюм» предпочитают: Ex Nihilo Fleur Narcotique, Nasomatto Black Afgano, Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, Tom Ford Lost Cherry, Byredo Bal d'Afrique, Creed Aventus, Escentric Molecules Escentric 02.

«Парфюм должен нравиться вам. Пусть он подчеркнет вашу индивидуальность, выделит вас из толпы, заявит о вас. Не гонитесь за ароматом только потому, что его носят все и он так популярен. Поверьте, если вы харизматичны, уверенны, обладаете внутренним магнетизмом, то какой бы парфюм на вас не был — люди его полюбят, после того как полюбят вас самих», — посоветовала эксперт.

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Allureparfum.ru

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