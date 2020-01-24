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Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Правоохранители через 26 лет нашли мужчину, убившего и ограбившего женщин в Алтайском крае. Его брат, бывшие друг и супруга указали на него на допросах, сообщил СУ СК края.

В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в Барнауле нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Через две недели население краевой столицы потрясла новость об убийстве 23-летней девушки, которую нашли задушенной в своей квартире.

Обе женщины были задушены и ограблены – при них не было золотых украшений и ценных вещей. Уголовное дело возбудили по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц».

Более 25 лет жестокие преступления раскрыть не удавалось – у правоохранителей не было никаких доказательств. Но в сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотиков.

Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики. После допроса знакомых из круга его окружения появилась информация, что обвиняемый может быть причастен к давним убийствам молодых женщин.

В частности, в ходе допросов, проверок показаний на месте и иных следственных действий, бывшие друг и супруга, а также брат обвиняемого подтвердили информацию об убийствах. В итоге мужчина признался в содеянном.

Выяснилось, что в те годы он работал водителем трамвая. Как-то вечером познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, он решил их забрать. Взяв шнур, задушил новую знакомую, а тело сбросил в овраг городского кладбища.

Через две недели его друг рассказал, что хорошо знает обеспеченную девушку, дом которой можно обобрать. Как-то поздно вечером они пришли к ней в гости якобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того, как друг отлучился из комнаты, обвиняемый, накинув удавку на шею, задушил хозяйку квартиры. Взяв с собой ценности, мужчины скрылись. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

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Uynachalnica

Скоро все эти помощники в Москву не влезут, если так правительства менять...

Ibicaaa

думали что чиновников станет меньше, но путин создал просто новые должности. теперь ртов ещё больше кормить...

gena415

ага иди на пенсию дадут тебе 15 тыс и на Канары

zotamok

От перестановки мест слагаемых нечего не поменяется! Там ещё одно Путин назначил Козака заместителем...

zotamok

Греф это номенклатурщик, не имеющий экономического образования, но возглавляющий Сбербанк, а до этого...