Убийцу женщин на Алтае нашли через четверть века

Правоохранители через 26 лет нашли мужчину, убившего и ограбившего женщин в Алтайском крае. Его брат, бывшие друг и супруга указали на него на допросах, сообщил СУ СК края.

В марте 1993 года в овраге недалеко от Власихинского кладбища в Барнауле нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Через две недели население краевой столицы потрясла новость об убийстве 23-летней девушки, которую нашли задушенной в своей квартире.

Обе женщины были задушены и ограблены – при них не было золотых украшений и ценных вещей. Уголовное дело возбудили по статье «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц».

Более 25 лет жестокие преступления раскрыть не удавалось – у правоохранителей не было никаких доказательств. Но в сентябре 2019 года в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал 59-летний неоднократно судимый за кражи местный житель, которого заподозрили в сбыте наркотиков.

Мужчину задержали и при обысках обнаружили наркотики. После допроса знакомых из круга его окружения появилась информация, что обвиняемый может быть причастен к давним убийствам молодых женщин.

В частности, в ходе допросов, проверок показаний на месте и иных следственных действий, бывшие друг и супруга, а также брат обвиняемого подтвердили информацию об убийствах. В итоге мужчина признался в содеянном.

Выяснилось, что в те годы он работал водителем трамвая. Как-то вечером познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, он решил их забрать. Взяв шнур, задушил новую знакомую, а тело сбросил в овраг городского кладбища.

Через две недели его друг рассказал, что хорошо знает обеспеченную девушку, дом которой можно обобрать. Как-то поздно вечером они пришли к ней в гости якобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того, как друг отлучился из комнаты, обвиняемый, накинув удавку на шею, задушил хозяйку квартиры. Взяв с собой ценности, мужчины скрылись. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вскоре мужчина предстанет перед судом.