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Бабушку на Алтае будут судить за смерть ребенка от таблеток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина в Алтайском крае предстанет перед судом за смерть трехлетней внучки, наевшейся опасных таблеток, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, в мае 2019 года в одном из домов города Славгорода трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки. Вечером женщина оставила внучку без должного внимания и оставила медикаменты в доступном для нее месте. В отсутствие бабушки девочка нашла гипотензивного действия таблетки и выпила их. Через несколько дней девочка умерла в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». Во время следствия женщина полностью признала вину. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Следователи вновь просят взрослых не оставлять своих малолетних детей без присмотра и не подвергать их жизнь и здоровье опасности.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

А об опасности нахождения власти в одних цепких ручках, нет желания у ВП поговорить..? И не с школьниками,...

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

petruchio_30

Суетиться начал в последнее время, чтоб рейтинг вернуть хоть как то. Пришлось даже кореша-подельника...

vehkin76

ужас! корзина не нравится, всё пощитано у них чтоб не сдохли, решил туда ещё бросить харчей..... меня...