Бабушку на Алтае будут судить за смерть ребенка от таблеток

Женщина в Алтайском крае предстанет перед судом за смерть трехлетней внучки, наевшейся опасных таблеток, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, в мае 2019 года в одном из домов города Славгорода трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки. Вечером женщина оставила внучку без должного внимания и оставила медикаменты в доступном для нее месте. В отсутствие бабушки девочка нашла гипотензивного действия таблетки и выпила их. Через несколько дней девочка умерла в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». Во время следствия женщина полностью признала вину. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Следователи вновь просят взрослых не оставлять своих малолетних детей без присмотра и не подвергать их жизнь и здоровье опасности.