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Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе приветствовала украинского премьера Алексея Гончарука на русском языке, обратив внимание, что на Украине не все любят этот язык.

«Очень приятно», — приводит РИА Новости слова Георгиевой, сказанные не на русском. «Взаимно», — ответил ей Гончарук также по-русски. Видео встречи опубликовано в Facebook-аккаунте офиса президента Украины.

Затем Георгиева продолжила беседу с Зеленским на английском. «Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском», — сказала она.

Георгиева — болгарский экономист. С 1977 по 1993 год преподавала и занималась исследовательской деятельностью в Массачусетском технологическом институте, Йельском университете, Гарвардской школе бизнеса и других учебных заведениях США. С 1993 года работает во Всемирном банке. В сентябре 2019 года стала директором-распорядителем МВФ.

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Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

domanl

Вам и залпов из 5 штук хватит.

Иркут 69

Уж лучше бы он молчал ей богу... Ну не ему соваться в продуктовую корзину.

Удавиков

америкосы и сейчас не видят, но это не значит, что субмарин нет