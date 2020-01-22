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Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц допускает коллекторские агентства для полноценной работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство.

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Эксперты считают подобные нововведения целесообразными. По словам главы «Юридического бюро №1» Юлии Комбаровой, долги по ЖКХ по своей сути не отличаются от других долгов и неправильно ограничивать профессиональных взыскателей.

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«Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание», — сказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, «такие инициативы позволят навести порядок во взыскании долгов по коммунальным платежам».

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...