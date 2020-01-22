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Апелляцию по делу главы банды киллеров подали в Верховный суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Анатолий Радченко справа. Кадр из видео с канала «Твой дом - тюрьма»

Защита направила апелляционную жалобу в Верховный суд по делу Анатолия Радченко по прозвищу Челентано, которого Новосибирский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийства и бандитизм, сообщил Sibnet.ru адвокат Владимир Волого.

«Дополнения к апелляции поданы, на следующей неделе дело может уйти в Верховный суд», — сказал адвокат. Он планирует добиваться оправдания мужчины. До решения Верховного суда приговор не считается вступившим в силу, поэтому Радченко находится в СИЗО №1 Новосибирска.

Новосибирский областной суд приговорил Радченко к 24 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2015 году. Его обвинили в руководстве ОПГ, бандитизме, убийствах, мошенничестве и вымогательстве. Радченко называли главарем банды киллеров в сибирской банде Трунова.

В 2009 он бежал за границу, через пять лет был задержан в Австрии, через год Россия добилась его экстрадиции. Рассмотрение дела началось в закрытом режиме в конце августа 2017 года.

Подсудимый не признал своей вины. Из-за границы он записал несколько видео, где называл уголовные дела против него заказными и сфабрикованными его бывшим деловым партнером, а также и бывшими руководителями из полиции и Генпрокуратуры РФ, которые решили «повесить» на него старые преступления. «Я никого не убивал, не отдавал приказа убивать и не подстрекал к убийству», — говорил он.

Группировка Александра Трунова действовала в Новосибирске в 1997-2009 годах. В декабре 2012 года Новосибирский областной суд приговорил главаря банды к 22 годам колонии строгого режима.

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