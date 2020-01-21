Мальчик из Томска сыграл на флейте для врачей за пришитые кисти

Восьмилетний мальчик записал для томских врачей видео, где играет на флейте, ранее ребенок сильно повредил кисти, а хирурги провели сложную операцию для спасения рук, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Школьник повредил кисти обеих рук летом 2019 года. Он повис на металлическом заборе и об края разрезал обе кисти. В результате травмы на руках были повреждены сухожилия сгибателей. Пластические хирурги провели четырехчасовую операцию, чтобы спасти руки ребенка.

«Сейчас у маленького музыканта все хорошо: несмотря на перенесенные серьезные травмы, каждый пальчик сгибается в полной мере. Он успешно учится в школе и смог вернуться к своему любимому хобби — заниматься музыкой», — говорится в сообщении.

В знак благодарности врачам и медсестрам, которые помогали ему восстановить руки, мальчик записал видео, на котором на исполнил на флейте «Колыбельную» Исаака Дунаевского.