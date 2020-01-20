«Взорвавшийся» на алтайской реке лед шокировал жителей

Наледь спровоцировала взрыв ледовой корки на небольшой реке в высокогорном Кош-Агачском районе. В Сети появились видеозаписи произошедшего с огромными кусками льда, разбросанными вдоль дороги.
Администрация района уточнила, что инцидент произошел недалеко от села Тобелер вдоль дороги Тобелер – Старый Актал. Эта дорога сельскохозяйственного назначения, она является второстепенной.
Как уточнила Sibnet.ru представитель МЧС региона, участок обследовала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью людей нет. В течение дня дорога была расчищена. Она уточнила, что вблизи этого места населенных пунктов нет. Синоптики региона уточнили, что для этой местности такое явление не редко.
«Скорее
всего, тающая подо льдом вода из-за теплой температуры воздуха спровоцировала
преждевременное вскрытие льда. В этой местности сильные ветра, они вынесли на
дорогу куски льда», — пояснила собеседница.
Она уточнила, что зима в этом году теплая, но когда стояли морозы, мелкие речушки промерзли до дна. Сейчас потеплело, и «пошли наледевые воды».