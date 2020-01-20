«Взорвавшийся» на алтайской реке лед шокировал жителей

Наледь спровоцировала взрыв ледовой корки на небольшой реке в высокогорном Кош-Агачском районе. В Сети появились видеозаписи произошедшего с огромными кусками льда, разбросанными вдоль дороги.

Администрация района уточнила, что инцидент произошел недалеко от села Тобелер вдоль дороги Тобелер – Старый Актал. Эта дорога сельскохозяйственного назначения, она является второстепенной.

Как уточнила Sibnet.ru представитель МЧС региона, участок обследовала оперативная группа, угрозы жизни и здоровью людей нет. В течение дня дорога была расчищена. Она уточнила, что вблизи этого места населенных пунктов нет. Синоптики региона уточнили, что для этой местности такое явление не редко.

«Скорее всего, тающая подо льдом вода из-за теплой температуры воздуха спровоцировала преждевременное вскрытие льда. В этой местности сильные ветра, они вынесли на дорогу куски льда», — пояснила собеседница.

Она уточнила, что зима в этом году теплая, но когда стояли морозы, мелкие речушки промерзли до дна. Сейчас потеплело, и «пошли наледевые воды».

«Утром, на автодороге с. Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки с/х животных. На место взрыва, в оперативном порядке, прибыли работники ЕДДС, районной администрации и Тобелерского сельского поселения», — пояснил глава района Серикжан Кыдырбаев.

Он отметил, что причиной взрыва могло послужить то, что прибывающая вода не нашла выход. Он пояснил, что ежегодно, река Черная покрывается наледью из-за прибывающей воды. На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда и движение восстановлено.

Запись с места произошедшего, распространяющаяся в социальных сетях, вызвала массу эмоциональных комментариев. В частности, жители радуются, что в тот момент поблизости не было людей, которые могли бы получить травмы. «Сегодняшнее событие, самопроизвольный взрыв льда, повергло меня в некое шоковое состояние», — написал Кыдырбаев в своем Instagram.