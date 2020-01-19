Пользователи пожаловались на масштабные сбои в WhatsApp

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в воскресенье в ряде стран мира, в том числе в России, такие данные приводит сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Франции) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовской Аравии), а также из Сингапура. Мессенджер перестал отправлять сообщения и фото.

Проблемы возникают, как сообщает ТАСС, в основном с подключением к серверу (93%). 3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% — на сбои в работе веб-сайта.