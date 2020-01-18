НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Источник:
Sibnet.ru
265 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в честь дня рождения подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз. «Это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей», — сказала Юмашева после того, как открыла подарок.

Татьяне Юмашевой 17 января исполнилось 59 лет. Ее супруг, Валентин Юмашев, возглавлял администрацию президента, сейчас он является действующим советником лидера страны на общественных началах, а также президентом фонда Бориса Ельцина.

Юмашева является владельцем крупной строительной компании и элитной недвижимости, в частности, ей принадлежит часть небоскреба в элитном Московском международном деловом центре «Москва-Сити», а также пакет акций управляющей строительной компании ОАО «СИТИ».

Еще по теме
Кадырову предложили новую должность
Новый премьер произвел первое назначение
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
«Единая Россия» предъявила претензии четырем министерствам
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Мировой экономике предрекли Великую депрессию
•
Россиянам рассказали про будущую пенсию
•
Видео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть
•
Опубликована стенограмма допроса Павла Дурова
Подробности
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
Как это работает
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Традиции Крещения: как провести праздник
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
Сибирь 18.01.2020 18:36
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
Сибирь 18.01.2020 15:24
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске
Сибирь 18.01.2020 14:35
Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников
Сибирь 18.01.2020 10:38
Самое популярное
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
5161
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
4721
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
4393
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
4253
Обсуждение (3)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Мировой экономике предрекли Великую депрессию
•
Россиянам рассказали про будущую пенсию
•
Видео высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» попало в Сеть
•
Опубликована стенограмма допроса Павла Дурова
Подробности
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
История «вторых»: как Путин выбирал премьеров
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
Сибирь
•
Землетрясение зафиксировали под Новосибирском
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске
•
Волков в Туве начнут отслеживать с помощью спутниковых ошейников
•
Трассы Новосибирской области закрыли из-за метели
•
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
56
России предсказали курс 200 рублей за доллар
51
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
39
США объяснили присоединение Крыма к России
35
Топ комментариев

brr7

Теперь Рамзанка Дыров под себя весь Кавказ подомнет, а в массквабаде, его "представителей" станет ещё...

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Egorka72

Ой, а чего молчали когда Медведев был премьером?

Иркут 69

Зачем подозревать, когда факты создают уверенность..? Никто раньше не сомневался, что он никогда по доброй...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.