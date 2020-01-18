Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в честь дня рождения подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервиз. «Это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей», — сказала Юмашева после того, как открыла подарок.

Татьяне Юмашевой 17 января исполнилось 59 лет. Ее супруг, Валентин Юмашев, возглавлял администрацию президента, сейчас он является действующим советником лидера страны на общественных началах, а также президентом фонда Бориса Ельцина.

Юмашева является владельцем крупной строительной компании и элитной недвижимости, в частности, ей принадлежит часть небоскреба в элитном Московском международном деловом центре «Москва-Сити», а также пакет акций управляющей строительной компании ОАО «СИТИ».