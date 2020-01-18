Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях

Мистический сериал «Ученица Мессинга» основан на реальных событиях из жизни единственной подопечной советского волшебника Вольфа Мессинга Ольги Мигуновой, кинолента стартует на Первом канале 20 января.

В центре сюжета рассказ о том, как Ольга Мигунова познакомилась с Мессингом, как он «истязал» ее работой и о том, как она добилась успеха, переплюнув учителя.

«Обладая уникальным экстрасенсорным даром и неординарными способностями, Ольга становится сначала ассистенткой знаменитого эстрадного артиста-менталиста, а затем сама известной артисткой, показывающей на эстраде психологические опыты», — говорится в синопсисе сериала.

Создание

Мистическую драму снял режиссер Владимир Нахабцев-младший, работавший над сериалами «Осколки», «Отдел», «Золото скифов». Роль Ольги Мигуновой исполнила актриса Татьяна Чердынцева, а Мессинга сыграл Юрий Беляев.

Также в сериале снялись Кирилл Гребенщиков, Екатерина Вилкова, Александр Лыков, Сергей Андрейчук, Александр Конев, Елена Руфанова, Василиса Немцова, Валерий Кухарешин, Татьяна Жукова-Киртбая.

Сериал интересен тем, что это нетипичная история любви и взаимоотношений учителя к своей ученице. В первую очередь зрителя посвятят в реальную жизнь загадочного персонажа прошлого столетия, когда гипноз на сцене был невероятным чудом. А то, что сериал основан на реальных фактах, придает киноленте особую ценность.

Мистика на съемках

Когда Татьяна Чердынцева работала над ролью, Ольга Мигунова активно консультировала актрису. Однажды она попыталась предостеречь ее от беды, предупредив, чтобы та была осторожнее во время съемок 13-й и 14-й сериями, но Чердынцева сказала, что не верит в мистику.

«Однажды ночью, когда я находилась вдали от России и отдыхала в Черногории, ко мне во сне приходит Вольф Мессинг. Он спасал меня в автомобильной катастрофе. Меня разбудила внучка, я проснулась в холодном поту. После этого позвонила Татьяне, спрашиваю: "Что случилось?" Она говорит: "Ольга Петровна, я поверила в мистику, поверила в вас"», — рассказала Мигунова.

Оказалось, что на съемках 13-й серии произошел инцидент. Предсказание сбылось — Чердынцева действительно попала в аварию во время работы на съемках и перенесла серьезную операцию. Актрисе пришлось заново учиться пить и говорить. Съемки были приостановлены на несколько месяцев.

16-серийная мистическая драма «Ученица Мессинга» выйдет на Первом канале 20 января в 21.30.