Карта купелей Новосибирска: где искупаться в Крещение

Семь официальных крещенских купелей оборудованы в Новосибирске для православных верующих. Большинство из них — в традиционных местах. Но вместо самого популярного места купания на Обском море из-за тонкого льда на водохранилище в 2020 году купель организована на озере Медвежье. Только оно будет работать ночью.
Всего на Крещение Господне 19 января в Новосибирске будут организованы семь мест, а в области — 40 майн. В прошлом году регионе искупалось более 45 тысяч человек. В этом году ожидается не меньшее количество.
«В этом году погодные условия внесли свои коррективы. У нас отменилась купель на Обском водохранилище в Советском районе — структура льда не позволяет проводить массовые мероприятия. Произошло проседание, и вода вышла на поверхность на 10-15 см. В среднем на этой купели обряд проводили около 10 тысяч человек. В связи с этим ожидается большой поток людей на остальные купели», — рассказал замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.
Вместо купели на Обском море в этом году будет работать прорубь на Озере Медвежьем — с 00.00 до 24.00. Остальные купели известны новосибирцам уже давно.
Погода будет комфортная, особенно днем. В ночь на 19 января в Новосибирске станет холоднее, температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, а днем составит около 10 градусов мороза, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Спасатели рекомендуют перед купанием посетить терапевта, измерить артериальное давление и принять к сведению рекомендации врача. Врачи категорически запрещают проходить обряд купания детям, так как у них несовершенная система терморегуляции.
Медицинские работники и служители церкви сходятся во мнении, что недопустимо опускаться в купель в состоянии алкогольного опьянения — это вредит здоровью и противоречит церковным канонам.
При этом церковь напоминает, что купание в ледяной воде — не главное в празднике Крещения. Неподготовленным людям это может повредить.
«Многие думают, что на крещение надо купаться, на спас есть мед, и на этом христианство ограничивается. Каждый, кто считает себя христианином должен исповедоваться и причащаться. Купается или нет, значение не имеет», — отметил священник Андрей Федоров.
Он добавил, что, если человек искупался и думает, что его душа очистилась, это суеверие, истинным очищением души будет только исповедь.