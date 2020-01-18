Карта купелей Новосибирска: где искупаться в Крещение

Семь официальных крещенских купелей оборудованы в Новосибирске для православных верующих. Большинство из них — в традиционных местах. Но вместо самого популярного места купания на Обском море из-за тонкого льда на водохранилище в 2020 году купель организована на озере Медвежье. Только оно будет работать ночью.

Всего на Крещение Господне 19 января в Новосибирске будут организованы семь мест, а в области — 40 майн. В прошлом году регионе искупалось более 45 тысяч человек. В этом году ожидается не меньшее количество.

«В этом году погодные условия внесли свои коррективы. У нас отменилась купель на Обском водохранилище в Советском районе — структура льда не позволяет проводить массовые мероприятия. Произошло проседание, и вода вышла на поверхность на 10-15 см. В среднем на этой купели обряд проводили около 10 тысяч человек. В связи с этим ожидается большой поток людей на остальные купели», — рассказал замначальника муниципальной аварийно-спасательной службы Алексей Шилов.

Вместо купели на Обском море в этом году будет работать прорубь на Озере Медвежьем — с 00.00 до 24.00. Остальные купели известны новосибирцам уже давно.