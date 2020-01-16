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Неизвестный в Кузбассе подбросил младенца к больнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Полиция ищет родителей младенца, подброшенного в ночь на четверг к входу в больницу в Юрге, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сторож нашел возле входа в больницу новорожденную девочку и обратился в полицию. Сотрудники просмотрели запись камер видеонаблюдения, одна из которых зафиксировала мужчину, который в темное время суток подошел к поликлинике, оставил ребенка на земле возле входа и скрылся.

Девочка находится в родильном отделении, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Правоохранители устанавливают личность матери новорожденной девочки и мужчины, подбросившего ребенка.

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