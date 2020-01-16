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Врачи НИИТО сделали пациенту 3D-эндопротез вместо немецкого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НИИТО

Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна избавили новосибирца от сильных болей, вызванных разрушением части тазобедренного сустава, сообщил Sibnet.ru травматолог-ортопед Вячеслав Базлов.

После полученной спортивной травмы пациенту установили в немецкой клинике эндопротез тазобедренного сустава. Но через несколько лет его начали преследовать сильные боли.

«На контрольных снимках немецкие врачи ничего не увидели, а боли только усиливались. Они предлагали искать источник боли в спине. Наши врачи сделали мне рентгеновский снимок в другой проекции, и обнаружили, что часть эндопротеза разрушила дно вертлужной впадины (часть тазобедренного сустава)», — сказал пациент.

По его словам, в ответ на его претензию немецкие врачи заявили, что он сам перегрузил ногу и предложили провести очередную операцию.

«Первоначально я выбрал немецкую клинику по совету своих друзей. Но сделал вывод, что в Германии к иностранным пациентам не такое отношение, как к соотечественникам, и нет былой немецкой медицины. Врачам НИИТО я полностью доверяю, и поэтому решил оперироваться у них. Тем более, что за рубежом, аналогичная операция была бы очень дорогостоящей. А в Новосибирске мне ее выполнили по федеральной квоте», — отметил собеседник.

Специалисты НИИТО выполнили титановую часть эндопротеза на 3D-принтере, которая была специально подобрана под определенного человека. Его прооперировал главный травматолог Новосибирской области Виталий Павлов, и после реабилитации пациент смог нормально ходить.

«Мы делаем примерно 30 таких высокотехнологичных операций в год, они являются бесплатными для наших пациентов. Изготовление таких эндопротезов занимает примерно 1,5 недели и позволяет сделать имплантат такой формы и размера, чтобы он подходил даже при сложных травмах и проблемах. Срок службы такого эндопротеза, около 15 лет», — сказал врач-ортопед НИИТО.

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Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два