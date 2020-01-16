Врачи «скорой» пострадали в ДТП в Новосибирске

Фото: © УГИБДД Новосибирска
Девушка-водитель утром в четверг врезалась в автомобиль скорой
медицинской помощи, в аварии пострадали двое врачей, сообщает УГИБДД по Новосибирску.
В 7.50 водитель-девушка на автомобиле Toyota Ractis
двигалась по улице Гоголя со стороны улицы Каменская в сторону улицы
Ипподромской. Затем она столкнулась с автомобилем скорой помощи, которой
двигался по улице Семьи Шамшиных со стороны Крылова с левым поворотом на улицу
Гоголя.
В результате ДТП пострадали два доктора — мужчина и женщина,
которые находились в «скорой», они доставлены в больницу с сотрясениями
головного мозга и ушибами.