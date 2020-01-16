НАВЕРХ

Врачи «скорой» пострадали в ДТП в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
246 0
Фото: © УГИБДД Новосибирска

Девушка-водитель утром в четверг врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи, в аварии пострадали двое врачей, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В 7.50 водитель-девушка на автомобиле Toyota Ractis двигалась по улице Гоголя со стороны улицы Каменская в сторону улицы Ипподромской. Затем она столкнулась с автомобилем скорой помощи, которой двигался по улице Семьи Шамшиных со стороны Крылова с левым поворотом на улицу Гоголя.

В результате ДТП пострадали два доктора — мужчина и женщина, которые находились в «скорой», они доставлены в больницу с сотрясениями головного мозга и ушибами.

Еще по теме
Автобус с пассажирами перевернулся под Томском
Видео ДТП с разбившимся о столб Hyundai в Бурятии появилось в Сети
Глава Бурятии предложил 100 тысяч за видео ДТП с машиной политика
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Бурятии с машиной политика
смотреть все
Новосибирск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
•
Путин предложил кандидатуру нового премьера
•
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье
•
Рубль обрушился после отставки правительства
Подробности
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Врачи НИИТО сделали пациенту 3D-эндопротез вместо немецкого
Сибирь 16.01.2020 14:20
Власти Забайкалья обеспечили всех школьников теплыми туалетами
Сибирь 16.01.2020 13:51
Девочка пропала в Карасуке после музыкальной школы
Сибирь 16.01.2020 13:29
СК описал стрельбу в кузбасском суде
Сибирь 16.01.2020 12:39
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
18106
Курс доллара установил двухлетний рекорд
10549
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
8591
Новосибирец наткнулся на лыжу и погиб в Шерегеше
4419
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
•
Путин предложил кандидатуру нового премьера
•
Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье
•
Рубль обрушился после отставки правительства
Подробности
•
Неизвестный премьер: кто такой Михаил Мишустин
•
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
•
Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»
•
Перестройка Путина: главные тезисы послания президента
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Иран объяснил ракетный удар по украинскому лайнеру
44
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
40
Правительство в полном составе уволилось после послания Путина
36
Топ комментариев

k2n

Решение не только "грамотное", но и давно спланированное, отрепетированное! При этой власти ничего случайного...

kygear

Их бы всех в Гулаг пока по америкам и израилям не разбежались.

Иркут 69

Они и выходить никуда не будут... смена табличек на кабинетах. От перестановки одинаковых винтиков, конструкция...

колобок11

Обычная перестановка в креслах ОН заранее всё просчитал, не зря новость вышла после послания, теперь...

corrector

Они уже уходили не так давно, если вы помните дня на два