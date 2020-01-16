Врачи «скорой» пострадали в ДТП в Новосибирске

Девушка-водитель утром в четверг врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи, в аварии пострадали двое врачей, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В 7.50 водитель-девушка на автомобиле Toyota Ractis двигалась по улице Гоголя со стороны улицы Каменская в сторону улицы Ипподромской. Затем она столкнулась с автомобилем скорой помощи, которой двигался по улице Семьи Шамшиных со стороны Крылова с левым поворотом на улицу Гоголя.

В результате ДТП пострадали два доктора — мужчина и женщина, которые находились в «скорой», они доставлены в больницу с сотрясениями головного мозга и ушибами.