Сибирские ученые выяснили время появления биосферы у Земли

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) имени А.А. Трофимука СО РАН назвали время появления на Земле родоначальников современных животных, сообщил заведующий лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия Дмитрий Гражданкин.

Земля до кембрийского взрыва выглядела иначе. В океане во взвешенном виде находились бактерии, из-за чего он был мутный, как испортившийся рассол. Его дно застилалось бактериальной пленкой — плотной, похожей на ткань зеленой слизью. Не существовало никакой биогеографической зональности, биосфера работала по совсем другим законам.

#Наука Юбилей эволюции: как книга Дарвина перевернула мир

«Всё изменилось, когда 529 миллионов лет назад впервые возник фитопланктон, который в настоящее время является основой всей биосферы. Именно он производит первичную продукцию и запускает пищевую цепочку (им питается зоопланктон, тем в свою очередь — рыбы, ими — хищные рыбы и так далее). Вслед за фитопланктоном появились организмы, роющиеся в осадке, — первые билатерии», — цитирует издание «Наука в Сибири» Гражданкина.

Из них развился зоопланктон — и полностью перекроил биосферу. Фактически был запущен механизм, который можно сравнить с гонких вооружений: жертва всё время пытается обогнать хищника, а хищник находит всё более и более изощренные методы, как поймать жертву. Благодаря этому ускорились эволюционные темпы, отметил Гражданкин.

«Животные выступили спусковым крючком, изменившим биосферу. Можно сказать, что именно с границы кембрийского взрыва начинается наша летопись, потому что в это время появился общий предок, который потом приведет к нам, людям», — отметил он.

До кембрийского взрыва эволюция шла крайне медленно. Виды изменялись, но диапазон обитания одного вида был огромным — 300—400 миллионов лет, и за этот период не было ни одного вымирания.

Одни из самых лучших геологических объектов, по которым был показан кембрийский взрыв биоразнообразия, — разрезы томмотского яруса, находящиеся на территории Сибирской платформы, заявил Гражданкин. В участке разреза, где были найдены туфы возрастом 529 миллионов лет, ученые обнаружили первые признаки фитопланктона, зоопланктона и переработки осадков. Ученые продолжат исследование разрезов, чтобы понять грозит ли людям новый кембрийский взрыв и изменение биосферы.