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Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание мальчика с Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Алтайского края

Певица Диана Гурцкая исполнила мечту юного барнаульца Ярослава Букина и подарила ему конструктор для программирования Lego, сообщил официальный портал региона.

«В этом году в Москве в рамках всероссийского проекта «Елка желаний» в Правительстве России известная певица Диана Гурцкая сняла новогодний шар с елки желаний. И специально для тебя, Ярослав, она отправила подарок на самолете. Мы подарок получили. Это конструктор Lego для программирования «Звездные войны»», – рассказала мальчику министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Фирменный конструктор мальчику подарили в канун старого Нового года. Ярославу Букину 10 лет. Он учится в школе №122, в свободное от занятий время любит рисовать, занимается плаванием. Есть еще одно увлечение у Ярослава, к которому особенно у него лежит душа, – мальчику нравится робототехника и все, что связано с современными техническими разработками.

Мама ребенка Юлия Букина рассказала, что с новогодним подарком все произошло спонтанно. Особо на подарок в семье не рассчитывали.

«Мы являемся представителями некоммерческой организации «Дети растут», и получилось так, что по рабочим моментам мы информировали родителей с детьми о всероссийской акции «Елка желаний». Я спонтанно заполнила анкету на сайте и отправила ее. Для сына это был секрет. И вдруг мы узнаем, что наша семья оказалась в числе тех, кому вручат подарок в рамках акции. Чудеса в жизни случаются, надо обязательно верить в них и детям, и взрослым», – рассказала она.

Ярослав давно мечтал о таком конструкторе. Он уникален тем, что с его помощью можно запрограммировать на планшете любую модель, это очень сложная техническая новинка на рынке робототехники. Такой конструктор точно не будет лежать без дела на домашней полке, ведь Ярославу очень нравится изучать различные технические изобретения.

Фото: © правительство Алтайского края




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