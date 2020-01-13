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Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Бурятии с машиной политика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль дело о ДТП в Бурятии, в котором погибла 17-летняя девушка. Автомобиль, сбивший девушку, принадлежал секретарю республиканского отделения «Единой России» Баиру Жамбалову, сообщили на сайте ведомства.

Трагедия произошла 5 января в Прибайкальском районе республики. Предприниматель Галуст Пилосян, находясь за рулем автомобиля, принадлежащему секретарю республиканского отделения «Единой России», сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую и уехал с места ДТП. Позже Пилосян сам явился в полицию с чистосердечным признанием.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия).

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Поврежденный в результате наезда на пешехода внедорожник, которым фактически владеет политический деятель, позже обнаружили на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 километров от места происшествия.

Помимо версии, изложенной самим обвиняемым, следствием досконально проверяются и версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе на причастность к преступлению проверяется Жамбалов, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. 

ДТП стало резонансным и широко освещалось в СМИ. Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал Жамбалову сложить с себя полномочия руководителя партии на период следствия. Позже стало известно, что политик решил подать в отставку. Сам Жамбалов в воскресенье опубликовал на странице в Facebook свою версию произошедшего.

«Прошу понять мое молчание в эти дни. Во-первых, это шок и растерянность. Во-вторых, еще идут следственные процедуры, и я в них участвую, есть свои ограничения… Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить», — написал политик.

Бывший лидер единороссов Бурятии также объяснил, почему виновники уехали с места ДТП. По его словам, это не было бегством. Нужно было ехать за медиком. «Думали, что быстрее будет привезти самим. Употребляли ли мы алкоголь? Нет. Все анализы у нас взяли», — резюмировал Жамбалов.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...