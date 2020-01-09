Мертвец несколько дней просидел за праздничным столом

Умерший мужчина несколько дней просидел за праздничным столом гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии, прежде чем его обнаружили правоохранители.

В милицию обратилась жительница деревни Черессы, которая рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома, сообщил журналистам официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Милиционеры выяснили, что в последний раз мужчину видели в гостях у односельчанина-ремесленника, который недавно вернулся из России, где был на заработках. Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего.



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Тело мужчины находилось в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Выяснилось, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт.

Во время ссоры хозяин ударил гостя по голове, после чего застолье продолжилось. Он пояснил, что гость сидел за столом в капюшоне, поэтому даже не понял, что своим ударом нанес серьезную травму. Только через несколько дней мужчина начал догадываться, что с гостем что-то не так.

Как установила экспертиза, у мужчины 1969 года рождения имелась закрытая черепно-мозговая травма. Именно она стала причиной гибели. В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, возбуждено уголовное дело, его обвиняют в убийстве.