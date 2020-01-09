Федеральный бюджет выделит на онкодиспансер в Бурятии 1 млрд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Бурятия получит 1 миллиард рублей на строительство республиканского онкологического диспансера, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Согласно постановлению, «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» на 150 коек и 250 посещений в смену должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Финансирование в размере 1 миллиарда рублей федеральный бюджет выделит в 2020 году.

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В течение трех ближайших лет федеральная казна выделит субсидии для строительства больниц в 46 региона России. В 2020 году на эти цели предусмотрено 35,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 29,5 миллиарда рублей, в 2022 году — 30,5 миллиарда рублей.

В январе Медведев также подписал постановление, позволяющее выделить деньги из бюджета на строительство регионального центра по хоккею в Улан-Удэ. Сумма государственного софинансирования составит 1,08 миллиарда рублей.

В 2020 году республика получит 731,97 миллиона рублей, в 2021 — 351,14 миллиона рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее 2021 года.