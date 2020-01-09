Новосибирск получит 1,8 млрд на реконструкцию перинатального центра

Новосибирская область получит в 2020 году 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Перинатальный центр начинали строить ещё в 2013 году. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования. Запустить центр в работу планируется в 2021 году. Он будет рассчитан на 213 коек и оснащён современным оборудованием.

Новосибирская область получит финансирование на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра на базе Новосибирской областной клинической больницы.

«Самая важная задача 2019 года – закрытие теплового контура – решена в срок. Готово 2, 8 тысячи квадратных метров кровли, вставлены окна, закончена и подключена система отопления, полным ходом ведутся внутренние работы», — говорится в сообщении.