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Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Источник:
ТАСС
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Фото: Leader.ir / CC BY 4.0

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитных иранских частей) Сулеймани, заявил секретарь Совбеза Али Шамхани.

«На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести [за убийство Сулеймани]», — приводит РИА Новости слова Шамхани. Он подчеркнул, что «даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США».

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По его словам, «американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана». «Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать», — отметил секретарь Совбеза.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара ВВС США в районе аэропорта Багдада в ночь на пятницу, 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

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Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!