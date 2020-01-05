Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «очень быстро и очень сильно» удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики после убийства генерала Касема Сулеймани.

«Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», — приводит ТАСС заявление Трампа.

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По его словам, «удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно». «США больше не хотят угроз!» — подчеркнул президент США.

Трамп сказал, что сейчас «Иран очень смело говорит» о нанесении Соединенным Штатам удара в ответ на американскую операцию, жертвой которой стал Сулеймани. «Он (генерал) уже атаковал наше посольство и готовился к дополнительным ударам по другим объектам. От Ирана на протяжении уже многих лет сплошные проблемы» — считает президент.