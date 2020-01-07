Польша решила запретить России «переписывать историю»

Польский парламент (сейм) на ближайшем заседании рассмотрит проект резолюции, направленный против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер нижней палаты национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньска.

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной <...>. Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны», — приводит РБК слова вице-спикера.

Кидава-Блоньска предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием, а затем принять эту резолюцию. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...>. Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», — заключила политик.

Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после заявления российского президента Владимира Путина. На заседании коллегии Минобороны в декабре он сравнил со свиньей работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — заявил Путин, комментируя обещания дипломата поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Позднее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Он заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, и выразил мнение, что СССР и нацистская Германия развязали Вторую мировую войну. Глава польского правительства также сказал, что русские как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживают правды».