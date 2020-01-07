НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Польша решила запретить России «переписывать историю»

Источник:
РБК
175 2
Фото: Lukas Plewnia from Berlin, Deutschland / CC BY-SA 2.0

Польский парламент (сейм) на ближайшем заседании рассмотрит проект резолюции, направленный против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер нижней палаты национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньска.

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной <...>. Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны», — приводит РБК слова вице-спикера.

Кидава-Блоньска предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием, а затем принять эту резолюцию. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...>. Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», — заключила политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»

Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после заявления российского президента Владимира Путина. На заседании коллегии Минобороны в декабре он сравнил со свиньей работавшего в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липского.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — заявил Путин, комментируя обещания дипломата поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Позднее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Он заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом, и выразил мнение, что СССР и нацистская Германия развязали Вторую мировую войну. Глава польского правительства также сказал, что русские как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживают правды».

Еще по теме
Пушков призвал США вернуть Техас Мексике
Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет
Посол Британии описал Россию тремя словами
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России #История
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил россиян с православным Рождеством
•
Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
•
Польша решила запретить России «переписывать историю»
•
Рекордно подскочили цены на золото и палладий
Подробности
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Война и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года
•
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
•
Зона риска: что ждать от доллара в 2020 году
Как это работает
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
•
Значение персонального числа 2020 года
•
Отдых на Алтае: пять вариантов
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы пожаловались на мусорный коллапс
Сибирь 07.01.2020 17:47
Жителям Алтая вернут горячую воду после скандала с Медведевым
Сибирь 07.01.2020 13:15
НЛО засняли в Новокузнецке
Сибирь 07.01.2020 11:32
Омский хор спел песню из «Ведьмака» в шоу Урганта
Сибирь 07.01.2020 11:11
Самое популярное
Новый участок Чуйского тракта построят в Горном Алтае
5487
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
4048
Автоправо 2020 года: медкомиссия, техосмотр и штрафы
3789
Путин озаботился проблемой бедности россиян
3559
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил россиян с православным Рождеством
•
Иран разработал 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
•
Польша решила запретить России «переписывать историю»
•
Рекордно подскочили цены на золото и палладий
Подробности
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Война и крах экономики: эксперты опасаются 2020 года
•
Вспомнить все: лучшие игры 2019 года
•
Зона риска: что ждать от доллара в 2020 году
Сибирь
•
Новосибирцы пожаловались на мусорный коллапс
•
Жителям Алтая вернут горячую воду после скандала с Медведевым
•
НЛО засняли в Новокузнецке
•
Омский хор спел песню из «Ведьмака» в шоу Урганта
•
Новую дорогу к томскому аэропорту Богашево сдадут 2020 году
•
Новый дорожный знак ввели в Красноярске
Мультимедиа
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин озаботился проблемой бедности россиян
100
Иран отомстит США за убийство генерала
50
Трамп пообещал нанести удар по 52 объектам Ирана
43
МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани
33
Жириновский раздал деньги на Красной площади «холопам»
33
Топ комментариев

Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!