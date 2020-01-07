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Врач рекомендовала способ прийти в себя после праздников

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Диетолог Наталья Герасимова считает, что исключение из рациона тяжелой пищи, в том числе майонезных салатов, а также алкоголя при переходе на овощи и продукты с большим содержанием клетчатки поможет быстрее прийти в форму после новогодних праздников.

Специалист посоветовала россиянам сделать разгрузочный день без мяса и рыбы и ограничить употребление таких жирных продуктов, как сыр, колбаса и майонез. «Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты», — приводит РИА Новости слова Герасимовой.

Необходимо пить больше воды. Эксперт рекомендует выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия. Дело в том, что щелочные воды помогут ликвидировать отеки, которые могли накопиться после праздников, алкоголя и различных соленых закусок.

Стоит ограничить употребление соли — отказаться от соленых огурцов, помидоров, орешек, оливок. Вместо них следует есть продукты, которые содержат в высоком количестве калий: фрукты, в частности бананы, бобовые, овощные супы.

Герасимова также советует обратить внимание на физическую активность. По ее мнению, полезно прогуляться, покататься на коньках, пойти в спортзал и заниматься с умеренными нагрузками. Кроме того, важно не забывать о режиме сна.

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Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!