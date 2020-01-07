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IKEA выплатит $46 млн семье задавленного комодом мальчика

Источник:
ТАСС
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Фото: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Calvin Teo (основываясь на заявлении об авторском праве).. / CC BY-SA 2.5

Сеть IKEA выплатит в США 46 миллионов долларов семье двухлетнего мальчика, насмерть придавленного комодом серии Malm весом 32 килограмма производства компании.

Двухлетний Джозеф Дудек погиб в 2017 году в штате Калифорния после того, как на него упал комод, на который он пытался взобраться. Годом ранее Комиссия по безопасности потребительской продукции США заявила о четырех случаях гибели детей в результате инцидентов с комодами Malm. После этого IKEA решила изъять эту серию комодов из продажи.

Родители мальчика не были осведомлены о массовом отзыве изделия. Они подали иск против шведской компании. IKEA в итоге урегулировала дело во внесудебном порядке, согласившись выплатить указанную сумму. «Несмотря на то, что ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события <...> мы рады, что это судебное разбирательство разрешилось», — приводит ТАСС в заявлении IKEA.

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В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов компенсации для урегулирования судебных дел о трех схожих случаях гибели детей в результате инцидентов с мебелью серии Malm.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

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Иркут 69

Тест на гражданскую сознательность. Тот, кто взял подачку от Жырика - тот холоп. 😁

Иркут 69

Весь цимес в том, что они действительно так считают. Реально держат население за чернь и обслугу.......

лачинов

Власть похоже сошла с ума раз допускает подобные выходки свих представителей. Это же натуральный позор...

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Uynachalnica

Я в тебе не сомневался! Только про плач песни ипомнишь!