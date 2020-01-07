IKEA выплатит $46 млн семье задавленного комодом мальчика

Сеть IKEA выплатит в США 46 миллионов долларов семье двухлетнего мальчика, насмерть придавленного комодом серии Malm весом 32 килограмма производства компании.

Двухлетний Джозеф Дудек погиб в 2017 году в штате Калифорния после того, как на него упал комод, на который он пытался взобраться. Годом ранее Комиссия по безопасности потребительской продукции США заявила о четырех случаях гибели детей в результате инцидентов с комодами Malm. После этого IKEA решила изъять эту серию комодов из продажи.

Родители мальчика не были осведомлены о массовом отзыве изделия. Они подали иск против шведской компании. IKEA в итоге урегулировала дело во внесудебном порядке, согласившись выплатить указанную сумму. «Несмотря на то, что ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события <...> мы рады, что это судебное разбирательство разрешилось», — приводит ТАСС в заявлении IKEA.

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В 2016 году IKEA выплатила 50 миллионов долларов компенсации для урегулирования судебных дел о трех схожих случаях гибели детей в результате инцидентов с мебелью серии Malm.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.