Жириновский раздал деньги на Красной площади «холопам»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, соответствующее видео появилось в Сети.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — прокомментировал происходящее политик. При этом кто-то за кадром просит отходить тех граждан, кто уже получил деньги от Жириновского.

Также политик помимо купюр раздавал только что купленные сувениры и чебуреки. Известно, что Жириновский в течение всех новогодних праздников активно посещал места народных гуляний в столице.

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Сразу после появления видео комиссия Государственной думы по депутатской этике пообещала рассмотреть данный эпизод. Заявление озвучил глава комиссии Отари Аршба. Члены комиссии обсудят действия Жириновского после 13 января, когда закончатся новогодние праздники.