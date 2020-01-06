Иран разорвал ядерную сделку

Тегеран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани, соответствующее заявление распространила администрация президента Ирана Хасана Рухани.

В заявлении говорится, что страна больше не будет соблюдать ограничения на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере, пишет Associated Press. В частности, Тегеран уже запустил на полную мощность урановые центрифуги.



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«Ядерную сделку» в 2015 году заключили Иран, а также пять стран — США, Франция, Россия, Великобритания и Китай. Ее главное условие — ограничение обогащения урана со стороны Ирана в обмен на отмену экономических санкций. В 2018 году Вашингтон вышел из сделки.

При этом в Тегеране отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ, специалисты которой смогут инспектировать ядерные объекты страны. Кроме этого, Иран готов вернуться к условиям соглашения в случае снятия американских санкций.

Глава подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани погиб 3 января при обстреле в аэропорту Багдада. Его убийство совершили по приказу президента США Дональда Трампа.