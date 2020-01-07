Жителям Алтая вернут горячую воду после скандала с Медведевым

Власти Алтая до конца 2020 года отремонтируют котельную в Санниково, чтобы вернуть горячую воду в многоквартирные дома. Деньги выделили после визита премьер-министра Дмитрия Медведева в село.

В ноябре прошлого года Медведев в Санниково проводил совещание по развитию сельских территорий. К нему пробилась местная жительница Татьяна Кадукина, она встала на колени и умоляла премьера помочь решить проблему. Горячей воды в домах, где живет 140 семей, нет уже три года.

Медведев поручил губернатору Томенко решить вопрос. Тот приехал к женщине домой, а после пригласил к себе на прием, где сообщил, что решено помочь ликвидировать проблему.

Минстрой региона, который проконтролирует и проектирование, и мероприятия по реконструкции, если необходимо – модернизации. На работы потребуется порядка 20-25 миллионов рублей, их планируют завершить до конца 2020 года.

Здесь требуется модернизация газовой котельной, перекладка системы горячего водоснабжения. До фактического начала работ будет разработана проектно-сметная документация, которая затем пройдет экспертизу, после чего будут объявлены торги.

Ранее власти сообщали, что жителям села в штатном режиме предоставляются услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению. У большинства жителей данных многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели.