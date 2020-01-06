Строительство нового казино начнется на Алтае

Первый этап строительства еще одного развлекательного комплекса с казино в игорной зоне «Сибирская монета» и гостиницы начнется в 2020 году в Алтайском крае.

На первом этапе, в 2020 году, компания будет строить слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. На втором этапе, в 2021-2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса составит примерно 10 тысяч квадратных метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий. Строительство планируют начать в 2021 году.

На третьем этапе построят казино площадью пять тысяч квадратных метров, а также зоны отдыха, сообщало правительство края.

Новый объект должны ввести в эксплуатацию до 2024 года, а объем инвестиций составит не менее 3,6 миллиарда рублей. Под строительство комплекса инвестору предоставили в аренду два земельных участка общей площадью 9,5 гектара.

До этого в «Сибирской монете» работало только одно казино Altai Palace, открытое в 2014 году.