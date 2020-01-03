МИД заявил о тяжелых последствиях из-за убийства Сулеймани

МИД России отреагировал на убийство генерала, командующего спецподразделением «эль-Кудс» Касема Сулеймани американскими военными, это приведет к росту напряженности в регионе.

Сулеймани, которого считают вторым по влиянию человеком в Иране, погиб в ходе спецоперации США, его машину поразили ракетой. Верховный лидер Али Хаменеи заявил, что виновных ждет «жестокая месть».

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в заявлении МИД на сайте ведомства.

Минобороны России придерживается такой же позиции, что это приведет к «серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности».