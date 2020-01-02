Дачу главы Хакасии обворовали

Неизвестные вскрыли и обворовали дачный дом главы Хакасии Валентина Коновалова, теперь полиция ищет преступников, сообщил сам Коновалов на странице в Instagram.

«Приехал на дачу и обнаружил, что калитка раскрыта, разбито окно, поломана дверь в дачный домик, похищены и повреждены вещи. Вызвал полицию», — написал Коновалов.

По его словам, из-за внепланового ремонта тепловой сети в Абакане под отключение попали несколько домов, в том числе квартира главы Хакасии.

«В квартире стало прохладно, а у меня маленькие дети. Поэтому поехал на дачу, чтобы забрать оттуда обогреватель… Ничего страшного не произошло, в жизни бывает всякое. Убежден, что в любой ситуации важно сохранять жизнелюбие и бодрость духа», — рассказал он.



Летом Коновалов показывал как садит и окучивает картофель на своем участке размером 3,5 сотки.

