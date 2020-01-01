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Российских танкистов вооружат автоматами нового поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Maldives National Defense Force

Российские танкисты получат почти тысячу новейших автоматов Калашникова АК-12, сообщил командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

«Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует военного РИА Новости

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После этого военнослужащие начнут осваивать новое вооружение на полигонах в Московской и Нижегородской областях. По сравнению с предыдущими версиями АК-74М и АКМ, у нового автомата лучше эргономика, выше кучность стрельбы, ствол надежнее.

АК-12 калибра 5,45 миллиметров разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных. На вооружение его приняли в конце 2018 года.

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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))